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Политика

В марте 22 депутата «Единой России» проведут в Пскове приемы граждан

Сформирован график работы депутатов в региональной общественной приемной «Единой России» (Гоголя, 9). В марте встречи с псковичами проведут 22 народных избранника, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении партии.

Откроет месяц приемов депутат областного Собрания Владимир Яников – он выслушает граждан 5 марта. Однопартийцы и коллеги по парламенту Лидия Драгунова, Алексей Васильев, Наталья Мельникова будут ждать заявителей 10, 11 и 18 марта соответственно. 17 марта просьбы и предложения рассмотрит замсекретаря регионального отделения Партии и руководитель фракции «Единой России» в областном Собрании Виктор Антонов.

12 марта с 10:00 псковичи смогут обратиться за помощью к замсекретаря регионального отделения «Единой России», председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову. 24 марта обратиться можно будет к Виктору Остренко, 25 марта с 14:00 – к Игорю Дитриху. 25 марта с 10:00 принимать граждан будет руководитель партийной приемной Юрий Сорокин.

Рассматривать обращения парламентарии будут в указанные дни с 10:00 до 13:00. Кроме того, 26 марта с 14:00 до 17:00 на вопросы псковичей ответит депутат ПОСД Игорь Дитрих. 

Также в марте псковичи смогут озвучить свои проблемы еще тринадцати депутатам гордумы: 3-го числа – Владимиру Воробьёву, 4-го – Сергею Колосову. 10 марта состоится сразу два приема – в 14:00 у Сергея Мусиенко, в 15:00 – у Дениса Иванова. 11-го можно будет пообщаться с Эдуардом Беловым, 12-го – с Валерием Тюменцевым. 17,18 и 19 принимать будут Сергей Гаврилов, Григорий Стороненков и Ольга Федорова соответственно. Любови Николаевой, Галине Неваленной и Константину Болотину свои вопросы псковичи смогут задать 24, 25 и 31 марта. 26 марта в 16:00 с гражданами встретится заместитель секретаря регионального отделения Партии по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью Елена Полонская. Время приемов – с 14:00 до 17:00.

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