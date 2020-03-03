Юбилейные медали в честь 75-летия Победы псковские депутаты вручили ветеранам на дому

11:03, 03 марта 2020, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы вручили ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава Пскова Елена Полонская, депутат по округу №8 вручила юбилейные медали 2 ветеранам, труженицам тыла Лидии Родионовой и Лидии Ивановой.

Она отметила, что память о подвиге и его жителей должна передаваться из поколения в поколение, это гордость за историческое прошлое: «Даже страшно представить, что вам пришлось пережить. Вы не побоялись тяжелого труда и, превозмогая усталость, изо дня в день выстраивали благополучие нашей страны. Благодаря вам мы сегодня живем, трудимся, растим детей, теперь наша задача позаботиться о вас. Пусть семейное тепло родных прибавляют вам силы и желание жить и радоваться каждому мгновению. Крепкого здоровья вам, наши ветераны и низки поклон за все то, что вы сделали».

Парламентарий по округу №2 Сергей Колосов вручил памятный знак семи ветеранам. «Крепкого здоровья, оптимизма и благополучия, чтобы еще долгие годы вы могли давать мудрые наставления молодому поколению и рассказывать нам истории военных лет, чтобы молодежь узнавала нашу историю из уст людей, которые ковали Победу», - сказал в поздравительном слове депутат.

Также юбилейные медали вручат депутат по округу №15 Денис Иванов, депутат по округу №10 Любовь Николаева, депутат по округу №7 Ольга Федорова, депутат по округу №6 Александр Баев и другие.

Медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» учреждена президентом России Владимиром Путиным летом 2019 года. Глава государства поручил правительству обеспечить финансирование изготовления медалей, футляров к ним и бланков удостоверений. Награда предназначена для ветеранов, в частности, участников боевых действий, партизан, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных нацистами, а также граждан иностранных государств вне СНГ, которые сражались в рядах Вооруженных сил СССР и в партизанских отрядах в годы войны.