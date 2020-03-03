Региональный этап конкурса «Звезда спасения» стартовал в Псковской области

13:40, 03 марта 2020, ПАИ

Региональный этап IV Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения» стартовал в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного ГУ МЧС России, заявки и работы в адрес регионального ведомства принимаются до 20 марта.

В этом году конкурс посвящен 30-летию МЧС России и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Принимаются работы в сферах изобразительного, литературного, музыкального, хореографического и сценического творчества от участников в возрасте от 7 до 18 лет.

Тематика конкурса включает в себя три направления: «МЧС России — 30 лет на страже безопасности!», «Героям спасения посвящается» и «75-летие Победы в Великой Отечественной войне».

Второй этап конкурса пройдет в Москве по итогам региональных первых этапов. Итоги конкурса подведут 16 мая.