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Общество

Алексей Борисенко возглавил Управление по вопросам противодействия коррупции Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рабочем режиме встретился с Алексеем Борисенко и предложил ему возглавить Управление по вопросам противодействия коррупции Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников заявил, что богатый опыт и уровень профессиональных компетенций Алексея Борисенко, который долгое время руководил работой гарнизонных военных судов Западного и Дальневосточного военного округов, будут востребованы в реализации государственной политики в области противодействия коррупции. Губернатор также отметил важность этого направления работы и добавил, что сейчас в этой сфере налажено конструктивное взаимодействие региональной власти с различными правоохранительными структурами

Алексей Борисенко поблагодарил губернатора за оказанное доверие и согласился возглавить управление по вопросам противодействия коррупции Псковской области.

Работу регионального ведомства напрямую курирует губернатор Псковской области. Управление занимается обеспечением координации деятельности органов исполнительной власти области, иных государственных органов области и органов местного самоуправления по реализации государственной политики в области противодействия коррупции, в том числе в направлении профилактики коррупционных и иных правонарушений.

Судья пятого квалификационного класса, полковник юстиции запаса Алексей Борисенко родился в апреле 1969 года. Его карьера началась со следователя органов внутренних дел, прокуратуры. С 2003 года Алексей Борисенко занимал пост председателя гарнизонных военных судов Дальневосточного и Западного военных округов. В том числе он руководил работой Псковского гарнизонного военного суда.

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