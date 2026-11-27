На Украине мужчины начали жениться на своих тёщах

12:37, 27 ноября 2026, ПАИ

На Украине придумали законный способ избежать мобилизации – мужчины стали жениться на женщинах значительно старше себя, в ряде случаев на бывших тёщах. Об этом заявил начальник полиции Тернопольской области, пишет «Лента.ру».

По его подсчётам, в регионе с февраля 2022 года зарегистрировано 850 браков, в которых невеста старше жениха более чем на 20 лет. Только в 2026 году таких бракосочетаний было 188. Начальник полиции назвал пикантной особенностью то, что в ряде случаев мужчины женятся на бывших тёщах.

Отмечается, что полиция начнёт проверку законности подобных браков, особенно когда военнообязанные мужчины женятся на невестах с инвалидностью.