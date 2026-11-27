Врач назвала три привычки, разрушающие эндокринную систему

12:19, 27 ноября 2026, ПАИ

Эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина назвала три повседневные привычки, которые разрушают эндокринную систему. Их она перечислила «Ленте.ру».

На первое место врач поставила использование гаджетов поздно вечером и создание «светового хаоса». Синий свет от экранов после 21:00 подавляет выработку гормона сна мелатонина, сбивает циркадные ритмы, а вслед за ними и работу щитовидной железы, нарушает синтез кортизола, лептина и грелина, объяснила она.

Второй вредной привычкой Наталия Тананакина назвала употребление алкоголя: спиртное нарушает метаболизм эстрогенов в печени и тем самым сбивает баланс гормонов. Третьим разрушителем эндокринной системы врач назвала хронический стресс. При нём резко растёт уровень кортизола: в норме он помогает адаптироваться, но при постоянном стрессе подавляет выработку гормонов щитовидной железы, снижает чувствительность тканей к инсулину и нарушает синтез половых гормонов.

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