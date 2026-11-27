Врач назвала три привычки, разрушающие эндокринную систему
Эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина назвала три повседневные привычки, которые разрушают эндокринную систему. Их она перечислила «Ленте.ру».
На первое место врач поставила использование гаджетов поздно вечером и создание «светового хаоса». Синий свет от экранов после 21:00 подавляет выработку гормона сна мелатонина, сбивает циркадные ритмы, а вслед за ними и работу щитовидной железы, нарушает синтез кортизола, лептина и грелина, объяснила она.
Второй вредной привычкой Наталия Тананакина назвала употребление алкоголя: спиртное нарушает метаболизм эстрогенов в печени и тем самым сбивает баланс гормонов. Третьим разрушителем эндокринной системы врач назвала хронический стресс. При нём резко растёт уровень кортизола: в норме он помогает адаптироваться, но при постоянном стрессе подавляет выработку гормонов щитовидной железы, снижает чувствительность тканей к инсулину и нарушает синтез половых гормонов.
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