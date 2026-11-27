У псковичей остался месяц, чтобы получить социальные налоговые вычеты за 2023 год

12:33, 27 ноября 2026, ПАИ

Жители Псковской области могут подать декларацию 3-НДФЛ для получения социальных налоговых вычетов за 2023 год до 31 декабря 2026 года. После этой даты вернуть налог за указанный период уже не получится. Об этом напоминает УФНС России по Псковской области.

Право на социальный налоговый вычет имеют официально трудоустроенные граждане, которые получают доход, облагаемый НДФЛ. Вернуть часть уплаченного налога можно, в частности, за расходы на обучение, лечение, занятия спортом, благотворительность и другие социальные нужды. Основание – глава 23 Налогового кодекса РФ.

Оформить вычет можно в течение трёх лет с года, в котором были произведены соответствующие расходы. Например, если человек оплатил лечение в 2023 году, получить вычет за эти расходы можно только за тот же период – перенести его на другой год нельзя. При этом необходимо, чтобы в 2023 году у налогоплательщика был доход, с которого уплачивался НДФЛ.

Для оформления вычета необходимо представить декларацию по форме 3-НДФЛ за каждый год, в котором были произведены расходы, а также документы, подтверждающие право на возврат налога.

В региональном УФНС рекомендуют подавать декларацию онлайн через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Подробная информация о заполнении декларации и получении налоговых вычетов размещена на сайте ФНС России.