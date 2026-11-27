Как питаться правильно и не навредить желудку, обсудят в программе «Анамнез»

12:57, 27 ноября 2026, ПАИ

В пятницу, 27 ноября, в прямом эфире радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) выйдет очередной выпуск программы «Анамнез». Гость студии – врач-гастроэнтеролог, терапевт Елена Стадник. Поговорим о профилактике и лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Обязательно ли есть «по часам» и включать в рацион суп каждый день? Вреден ли кофе натощак и можно ли запивать еду водой? Правда ли, что гастрит развивается из-за нервов или главный виновник – бактерия Helicobacter pylori? Как современная медицина относится к модным детокс-диетам, отказу от глютена и чисткам печени? Какие симптомы со стороны ЖКТ требуют немедленного обращения к врачу и как подготовить пищеварение к предстоящим праздникам?

Об этом и не только – в эфире программы «Анамнез» в пятницу, 27 ноября, в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».