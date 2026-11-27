Маленькие экопривычки – большие перемены: в Пскове организуют приём вторсырья

12:48, 27 ноября 2026, ПАИ

Экоцентр «Экогрупп» на Красноармейской набережной, 22 в Пскове начинает приём вторсырья с 4 декабря. Теперь у привычных вещей, которые уже отслужили своё, появится шанс на вторую жизнь, отметили организаторы проекта.

На старте будут принимать 13 видов вторсырья, но в ближайшее время планируется увеличить количество фракций.

К 13 видам вторсырья относятся бумага и картон, пульпакартон (упаковка для яиц), пластиковые пакеты, жесть и алюминий, твёрдый пластик HDPE (02), пластиковые крышечки от бутылок, батарейки, пробка, текстиль, ПЭТ-бутылки и стекло.

Главное правило: вторсырьё должно быть чистым, сухим и рассортированным по видам. «Не спешите отправлять всё в мусорное ведро! Иногда достаточно просто отложить бутылку, коробку или пакет, чтобы они стали частью чего-то нового. Маленькие экопривычки складываются в большие перемены!» – призвали псковичей.