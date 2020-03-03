Дополнительные 8 млн рублей на мелиорацию земель получит Псковская область

16:22, 03 марта 2020, ПАИ

Псковская область дополнительно получит порядка 8 млн рублей на мелиорацию около 700 га земель в рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, подобные меры позволят увеличить экспортный объем рапса.

3 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников в режиме видеоконференцсвязи участвовал в совещании под председательством министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева на тему реализации в 2019 году федерального проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

В рамках заседания участники обсудили актуальные вопросы развития сельского хозяйства в регионах и заслушали ряд докладов. Также на совещании обсудили перспективные планы по достижению целевых показателей на текущий год. В 2020 году Псковская область планирует превысить целевые показатели экспорта сельскохозяйственной продукции в 29 млн долларов.

В прошлом году регион выполнил план по экспорту сельскохозяйственной продукции за границу почти на 112% (более 30 млн долларов).