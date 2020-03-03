0
16:24
В Дедовичах открыли бюст погибшему бойцу 6-й роты Сергею Бакулину
14:45
Бюст погибшему бойцу 6-й роты Алексею Храброву открыли в Пушкинских Горах
13:58
Алексей Борисенко возглавил Управление по вопросам противодействия коррупции Псковской области
13:55
ФОТОФАКТ: На Ольгинском мосту в Пскове начался ямочный ремонт
12:35
Более 26 млн рублей предусмотрены в бюджете Калининградской области для запуска авиарейса в Псков и Самару
11:57
Начался прием заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов в 2020 году
11:00
ПАИ-live с Натальей Плявинской стартовал (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Еще новости
Общество

Дополнительные 8 млн рублей на мелиорацию земель получит Псковская область

Псковская область дополнительно получит порядка 8 млн рублей на мелиорацию около 700 га земель в рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, подобные меры позволят увеличить экспортный объем рапса.

3 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников в режиме видеоконференцсвязи участвовал в совещании под председательством министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева на тему реализации в 2019 году федерального проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

В рамках заседания участники обсудили актуальные вопросы развития сельского хозяйства в регионах и заслушали ряд докладов. Также на совещании обсудили перспективные планы по достижению целевых показателей на текущий год. В 2020 году Псковская область планирует превысить целевые показатели экспорта сельскохозяйственной продукции в 29 млн долларов.

В прошлом году регион выполнил план по экспорту сельскохозяйственной продукции за границу почти на 112% (более 30 млн долларов).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

В Дедовичах открыли бюст погибшему бойцу 6-й роты Сергею Бакулину
03 марта 2020
В Дедовичах открыли бюст погибшему бойцу 6-й роты Сергею Бакулину
Бюст погибшему бойцу 6-й роты Алексею Храброву открыли в Пушкинских Горах
03 марта 2020
Бюст погибшему бойцу 6-й роты Алексею Храброву открыли в Пушкинских Горах
Алексей Борисенко возглавил Управление по вопросам противодействия коррупции Псковской области
03 марта 2020
Алексей Борисенко возглавил Управление по вопросам противодействия коррупции Псковской области
ФОТОФАКТ: На Ольгинском мосту в Пскове начался ямочный ремонт
03 марта 2020
ФОТОФАКТ: На Ольгинском мосту в Пскове начался ямочный ремонт
Более 26 млн рублей предусмотрены в бюджете Калининградской области для запуска авиарейса в Псков и Самару
03 марта 2020
Более 26 млн рублей предусмотрены в бюджете Калининградской области для запуска авиарейса в Псков и Самару
Начался прием заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов в 2020 году
03 марта 2020
Начался прием заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов в 2020 году
ПАИ-live с Натальей Плявинской стартовал (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
03 марта 2020
ПАИ-live с Натальей Плявинской стартовал (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Около 60 млн рублей направят на авиационную медпомощь в Псковской области
03 марта 2020
Около 60 млн рублей направят на авиационную медпомощь в Псковской области 1

Идет загрузка...