«Сгорала от стыда, протягивая микрофон»: Маргарита Симоньян рассказала об эмоционально сложных интервью
Журналист – ещё и психолог, в этом и есть мастерство, сказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на встрече с медиасообществом региона в медиацентре Псковского агентства информации.
«Это была моя главная проблема, когда я работала репортером – надо упросить, расположить человека. Журналист – ещё и психолог, в этом и есть мастерство», – ответила Маргарита Симоньян на вопрос о том, как поступить журналисту в случае отказа людей от съемки.
Она подчеркнула, что профессионализм журналиста заключается не только в технических навыках. «Мастерство журналиста не только быстро написать диктовку, что-то смонтировать и выйти в эфир. Мастерство журналиста – в кратчайшее время, которое отведено на съемку, обаять, разговорить человека, вытащить из него эмоцию, чтобы он поделился тем, что у него случилось – радостного или грустного, потому что журналистика не предполагает, чтобы мы снимали среднее – или хорошее, или плохое», – считает Маргарита Симоньян.
Маргарита Симоньян вспомнила свой первый эмоционально сложный репортаж, когда родственники погибших пассажиров самолета выходили из аэропорта: «Помню, как сгорала от неловкости, стоя в аэропорту, и ждала родственников, у которых погибли родные, самолет, в котором они находились, во время учений сбила украинская ракета. И выходят родственники из самолета, рыдая, – это был первый такой мой репортаж, где я была обязана взять один-два синхрона, иначе я профнепригодна. Помню, как я сгорала от стыда, протягивая микрофон людям, чтобы они поделились и что-то сказали. Это тяжело, но это огромная часть репортерской работы – это 50% мастерства».
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» подчеркнула, что журналисту просто необходимо уметь выстраивать контакт с героем. «Надо расположить к себе, сделать так, чтобы человек хотел с тобой поделиться», – дала совет опытный журналист.
В продолжение беседы Маргарита Симоньян вспомнила про освещение событий в Беслане: «Потом был Беслан, я работала в Беслане, все говорили, все делились, и никто ни разу не сказал: «Куда лезешь со своим микрофоном».
По ее словам, многое зависит от того, чувствует ли собеседник эмпатию со стороны журналиста: «Если человек эмпатичный и на том конце микрофона чувствуют эмпатию, сочувствие и желание помочь, поговорить – это работает».
Также Маргарита Симоньян отметила важность подготовки журналиста к съемке: «А если человек на том конце видит, что это просто мальчик или девочка, который не понимает, куда он попал, не потрудился узнать имя, историю, то никто не будет давать интервью».
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