Маргарита Симоньян – о журналистах и блогерах: Кто из них круче – большой вопрос

17:01, 24 сентября 2026, ПАИ

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на встрече с медиасообществом региона в медиацентре Псковского агентства информации ответила на вопрос о том, нужно ли региональному журналисту после нескольких лет работы уезжать в Москву для профессионального роста.

Маргарита Симоньян рассказала, что сама сталкивалась с подобной дилеммой, когда уезжала из Красноярска в Москву. В 20 лет, ещё во время учебы в университете, она возглавила корреспондентский пункт ВГТРК. «Это очень круто. Я достигла потолка в регионе и уехала в Москву», – сказала Маргарита Симоньян.

По ее словам, это происходило 25 лет назад, когда «журналистика была журналистикой». «Тогда не было никаких блогеров», – обратила внимание главред медиагруппы «Россия сегодня».

Маргарита Симоньян отметила, что сейчас всё изменилось: «Сейчас этой грани нет. Раньше мы рассуждали, в чём разница контента блогера и журналиста. Сейчас доверяют и блогеру, и журналисту. Кто из них круче – большой вопрос».

По мнению Маргариты Симоньян, сейчас региональному журналисту необязательно уезжать в столицу. «Если бы 25 лет назад я сказала, что нужно ехать в Москву, то сейчас становитесь известным и уважаемым человеком у себя в регионе. Сейчас это сделать гораздо легче», – посоветовала она.

Маргарита Симоньян предложила журналистам развивать собственные площадки и рассказывать о проблемах и жизни своего региона: «Сейчас откройте в MAX свой канал, наполняйте его контентом, о чём болит сердце у вашего города».

По ее словам, известность в регионе может привести к предложениям от крупных редакций: «Вы оглянуться не успеете, как вас будут звать в редакции. И из Москвы будут звонить, спрашивать, что у вас там в Пскове делается».

Она также отметила, что на первых этапах такого пути журналисту, возможно, придется работать без зарплаты. «Но это получается не у всех. Надо иметь талант, трудолюбие, понимание своего региона, быть эмпатичным, хотеть этого очень сильно, – обратила внимание Маргарита Симоньян. – Ещё хочу дать совет: кто не хочет – ищет причины, кто хочет – ищет возможности».