«Азимут» отменил рейсы Сочи – Псков – Сочи по пятницам

16:57, 24 сентября 2026, ПАИ

Рейсы по маршруту Сочи – Псков – Сочи по пятницам отменены с 30 октября 2026 года по 26 марта 2027 года. Об этом авиакомпания «Азимут» сообщила пассажирам. Письмо есть в распоряжении редакции.

Пассажирам предлагают однократно бесплатно изменить дату вылета на любую в рамках действующего расписания – с сохранением или изменением первоначальных пунктов отправления и назначения и с сохранением класса обслуживания.

«Для обмена авиабилета (без сборов) необходимо обратиться с ответным письмом на данное сообщение, указав желаемую дату перелёта, номер вашего авиабилета или номер бронирования и фамилию пассажира», – пояснили в авиакомпании. После обмена новая маршрутная квитанция поступит на электронную почту.

Вынужденный обмен доступен в рамках действующего расписания при наличии на дату обращения мест на рейсе в том же классе и по тарифу, указанному в авиабилете. Обмен возможен только на регулярный рейс авиакомпании.

При отказе от перелёта для возврата денежных средств нужно обратиться по месту оформления билета. Если билет куплен на официальном сайте «Азимута», запрос на вынужденный возврат следует оставить в личном кабинете. При обращении к агенту авиакомпании и для входа в личный кабинет потребуется указать номер бронирования и фамилию пассажира.

Срок обработки заявок на возврат увеличен и может составлять до 30 дней. После обработки заявки подтверждение поступит на электронную почту.