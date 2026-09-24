Маргарита Симоньян задумала книгу об истории страны через судьбы людей
О книге, которую давно хочет написать, рассказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на встрече с медиасообществом региона в медиацентре Псковского агентства информации.
«Не знаю, напишу ли, успею ли. Давным-давно хочу рассказать историю своих бабушек и прабабушек, которые пережили геноцид, гражданскую войну в России, потом Великую Отечественную войну, оккупацию, депортацию и много чего еще», – сказала Маргарита Симоньян.
Она объяснила, что хотела бы через судьбы своих родственниц показать историю всей страны. «На это нужно время, надеюсь на это», – добавила Маргарита Симоньян.
Она также рассказала, что уже публикует в социальных сетях небольшие фрагменты будущей большой работы.
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