Маргарита Симоньян задумала книгу об истории страны через судьбы людей

16:53, 24 сентября 2026, ПАИ

О книге, которую давно хочет написать, рассказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на встрече с медиасообществом региона в медиацентре Псковского агентства информации.

«Не знаю, напишу ли, успею ли. Давным-давно хочу рассказать историю своих бабушек и прабабушек, которые пережили геноцид, гражданскую войну в России, потом Великую Отечественную войну, оккупацию, депортацию и много чего еще», – сказала Маргарита Симоньян.

Она объяснила, что хотела бы через судьбы своих родственниц показать историю всей страны. «На это нужно время, надеюсь на это», – добавила Маргарита Симоньян.

Она также рассказала, что уже публикует в социальных сетях небольшие фрагменты будущей большой работы.