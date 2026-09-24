Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Зачем школьнику проходить социально-психологическое тестирование, объяснили псковским родителям

Для чего в школах проводится социально-психологическое тестирование (СПТ), объяснили заместитель министра образования Псковской области Сергей Николаев и врио директора Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Призма» Валентина Чернова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 24 сентября.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Социально-психологическое тестирование – это исследование подростка, которое направлено на раннее выявление склонности ребенка к рисковому поведению. Самая главная задача СПТ – увидеть в ребёнке тревожные сигналы, которые имеются, и определить сильные ресурсные стороны, чтобы помочь родителю в развитии школьника, а возможно, внести и какие-то корректировки для работы с детьми», – объяснил Сергей Николаев.

По его словам, в образовательных организациях Псковской области тестирование проводится с 2014 года. Ежегодно в нем принимают участие порядка 97% школьников. Само тестирование проводится один раз в год в период с сентября по конец октября, а результаты школьникам предоставляют в ноябре, после обработки тестирования.

«СПТ – это не экзамен, за который ставят оценки и где ищут преступников. Это опросник, помогающий понять все психологические стороны ребенка, как сильные, так и слабые, и в том числе выявить рисковое поведение этого ребенка, что тоже помогает формировать его как личность. Наши родители, наверное, не раз сталкивались с ситуациями, когда ребенок начинает общаться с компанией, которая употребляет спиртные напитки или психотропные вещества. Как уберечь от этого и помочь справиться со стрессом? Именно в этом и помогает тестирование», – подчеркнула Валентина Чернова.

Она отметила, что участие в тестировании носит добровольный характер. Единственное условие – информированное согласие. Если ребенок не достиг возраста 15 лет, то его дают родители, а с 15 лет и выше информированное согласие дает сам ребенок. Если такое согласие не подписано, то к тестированию подросток допущен не будет, пояснила Валентина Чернова.

Она также обратила внимание, что родители могут присутствовать во время тестирования. «Он имеет право наблюдать за самим процессом прохождения СПТ, смотреть, проходит ли оно в обстановке анонимности, конфиденциальности, но вмешиваться в процесс тестирования он не имеет права. Родителю запрещено общаться с ребенком, давить на ребенка, что-то подсказывать», – пояснила она.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



24 сентября 2026

Осадки и сильный ветер ждут жителей Псковской области в конце недели
24 сентября 2026

В Пскове завершается второй этап реконструкции котельной № 9
24 сентября 2026

Михаил Ведерников и Борис Елкин проконтролировали ход капремонта детсада № 43 в Пскове
24 сентября 2026

«Билайн» запустил «Детский режим интернета» для безопасности самых юных пользователей
24 сентября 2026

О гастролях в Пскове, философии кукольного жанра и «оживлении неживого» поговорили на «Серебряном дожде». Главное
24 сентября 2026

На мосту имени Александра Невского в Пскове завершается ремонт дорожного покрытия
24 сентября 2026

Валентина Чернова: Социально-психологическое тестирование не влияет на будущее ребёнка
24 сентября 2026

Около 200 сайтов с пропагандой наркотиков заблокировали в Псковской области

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...