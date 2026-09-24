Зачем школьнику проходить социально-психологическое тестирование, объяснили псковским родителям

17:33, 24 сентября 2026, ПАИ

Для чего в школах проводится социально-психологическое тестирование (СПТ), объяснили заместитель министра образования Псковской области Сергей Николаев и врио директора Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Призма» Валентина Чернова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 24 сентября.

«Социально-психологическое тестирование – это исследование подростка, которое направлено на раннее выявление склонности ребенка к рисковому поведению. Самая главная задача СПТ – увидеть в ребёнке тревожные сигналы, которые имеются, и определить сильные ресурсные стороны, чтобы помочь родителю в развитии школьника, а возможно, внести и какие-то корректировки для работы с детьми», – объяснил Сергей Николаев.

По его словам, в образовательных организациях Псковской области тестирование проводится с 2014 года. Ежегодно в нем принимают участие порядка 97% школьников. Само тестирование проводится один раз в год в период с сентября по конец октября, а результаты школьникам предоставляют в ноябре, после обработки тестирования.

«СПТ – это не экзамен, за который ставят оценки и где ищут преступников. Это опросник, помогающий понять все психологические стороны ребенка, как сильные, так и слабые, и в том числе выявить рисковое поведение этого ребенка, что тоже помогает формировать его как личность. Наши родители, наверное, не раз сталкивались с ситуациями, когда ребенок начинает общаться с компанией, которая употребляет спиртные напитки или психотропные вещества. Как уберечь от этого и помочь справиться со стрессом? Именно в этом и помогает тестирование», – подчеркнула Валентина Чернова.

Она отметила, что участие в тестировании носит добровольный характер. Единственное условие – информированное согласие. Если ребенок не достиг возраста 15 лет, то его дают родители, а с 15 лет и выше информированное согласие дает сам ребенок. Если такое согласие не подписано, то к тестированию подросток допущен не будет, пояснила Валентина Чернова.

Она также обратила внимание, что родители могут присутствовать во время тестирования. «Он имеет право наблюдать за самим процессом прохождения СПТ, смотреть, проходит ли оно в обстановке анонимности, конфиденциальности, но вмешиваться в процесс тестирования он не имеет права. Родителю запрещено общаться с ребенком, давить на ребенка, что-то подсказывать», – пояснила она.