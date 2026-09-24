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Команда из Великих Лук стала призёром полуфинала соревнований спасотрядов

Полуфинал III Всероссийских соревнований среди школьных спасательных отрядов Северо-Западного федерального округа завершился в Великом Новгороде. Об этом ПАИ сообщили представители проекта «Навигаторы детства».

  • Команда из Великих Лук стала призёром полуфинала соревнований спасотрядов
    Фото: «Навигаторы детства»
  • Команда из Великих Лук стала призёром полуфинала соревнований спасотрядов
    Фото: «Навигаторы детства»
  • Команда из Великих Лук стала призёром полуфинала соревнований спасотрядов
    Фото: «Навигаторы детства»
  • Команда из Великих Лук стала призёром полуфинала соревнований спасотрядов
    Фото: «Навигаторы детства»
  • Команда из Великих Лук стала призёром полуфинала соревнований спасотрядов
    Фото: «Навигаторы детства»
  • Команда из Великих Лук стала призёром полуфинала соревнований спасотрядов
    Фото: «Навигаторы детства»
  • Команда из Великих Лук стала призёром полуфинала соревнований спасотрядов
    Фото: «Навигаторы детства»
  • Команда из Великих Лук стала призёром полуфинала соревнований спасотрядов
    Фото: «Навигаторы детства»
  • Команда из Великих Лук стала призёром полуфинала соревнований спасотрядов
    Фото: «Навигаторы детства»

Псковскую область на соревнованиях представили четыре команды в двух возрастных категориях – 14–15 лет и 16–17 лет. Это команда «Десятка спасения» лицея № 10 из Великих Лук, команда Псковского кадетского корпуса лицея «Развитие» и две команды «Юный спасатель» школы № 16 имени Героя России Алексея Воробьёва.

Юные спасатели прошли теоретическое тестирование, этапы оказания первой помощи, пожарную эстафету, спасение на воде и поисково-спасательные работы. «В напряжённой борьбе команды проявили характер и сплочённость, показали хорошие результаты в дисциплинах, некоторые из которых были ребятам незнакомы», – отметили организаторы.

По итогам всех испытаний команда «Десятка спасения» лицея № 10 стала призёром полуфинала, заняв третье место среди 21 команды Северо-Западного федерального округа.

«Больше всего мне запомнился этап поисково-спасательных работ – там как раз пригодились мои знания по спортивному ориентированию: было здорово применять их на практике, прокладывать маршрут и вести команду. А вот этап первой помощи дался сложнее всего: столько нюансов нужно держать в голове и действовать надо быстро и точно. Я так рада, что мы заняли третье место! Это наша общая победа, и она даёт силы готовиться дальше и стремиться к новым результатам», – отметила капитан команды Алиса Прохорова.

«Самая большая ценность этих соревнований – база знаний и навыков, которая при необходимости поможет спасти чью-то жизнь, а может быть, и выбрать профессию спасателя в будущем. Наше третье место для меня – это огромный повод для гордости. Это про то, что мы смогли и доказали, что растём. Благодарю ребят за самоотдачу, а организаторов – за честные и по-настоящему полезные испытания. Теперь ставим новые планки на следующий сезон. Впереди ещё много работы – и мы к ней готовы!» – отметила руководитель команды Алла Прохорова.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке Министерства просвещения РФ. Отметим, что государственный медиахолдинг Псковской области оказывает информационную поддержку всероссийскому проекту «Навигаторы детства».

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