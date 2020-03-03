7 млн фотографий участников войны собрало Минобороны для галереи «Дорога памяти»

17:20, 03 марта 2020, ПАИ

Для галереи «Дорога памяти», которую планируется разместить около главного храма ВС России в парке «Патриот», собраны 7 млн фотографий участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Татьяну Шевцову.

По ее словам, на сегодняшний день собрано 7 млн фотографий и 26 млн информаций об участниках Великой Отечественной войны. При этом, как заверила Татьяна Шевцова, передача информации не остановится 9 мая, с ней будут продолжать работать. Она также призвала всех принять активное участие в наполнении информресурса.

Татьяна Шевцова также рассказала, что Министерство обороны РФ намерено собрать информацию примерно о 33 млн человек. Замминистра подчеркнула, что потомки участников войны должны делать важный вклад в сбор информации и поделиться фотографиями из семейных архивов.

«По тем, кто был в действующей армии, в нашем подольском архиве (Центральный архив Министерства обороны в Подольске Московской области) фотографии есть. Но призывались гражданские на фронт, и не все их фотографии сохранились», - пояснила Татьяна Шевцова.

Филиал Центрального музея Вооруженных сил РФ с историко-мемориальным комплексом «Дорога памяти» откроется в мае вместе главным храмом ВС РФ. Таким образом будет увековечен подвиг участников Великой Отечественной войны.