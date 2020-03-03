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Общество

Михаил Ведерников рассмотрит обращение директора Ольгинской гимназии об оказании содействия в приобретении нового здания

Фото Дарьи Хватковой

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассмотрит обращение директора псковской Ольгинской гимназии Ольги Вихровой о получении льготного кредитования в целях приобретения просторного здания для образовательных нужд частной школы. С обращением к губернатору Ольга Вихрова выступила на встрече главы региона с предпринимателями 3 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ольги Вихровой, в связи с тем, что здание гимназии уже не вмещает желающих обучаться, назрел вопрос расширения. Она отметила, что арендовать здание с большей площадью за 500 тысяч рублей в месяц гимназия не сможет. «Готовы вложить свои средства, но мы не можем кредитоваться по программе Минэка как социальные предприниматели, поскольку мы не субъект МСП», – пояснила она.

Фото Дарьи Хватковой

Директор гимназии подчеркнула, что готова за 10 лет выкупить здание, но при условии льготного кредитования, и согласна рассмотреть форму государственно-частного партнерства. 

По мнению Михаила Ведерникова, этот вопрос нужно обсуждать отдельно. «Проект необычный, нетрадиционный в плане поддержки. Надо посмотреть опыт других регионов, если он есть», – добавил глава региона.

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