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Общество

Арест автомобиля великолукской организации побудил ее директора выплатить более 100 тысяч рублей по иску

Арест автомобиля одной из организаций в Великих Луках побудил ее директора выплатить 108 тысяч рублей по иску о защите прав потребителя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Отмечается, что организацию обязали возместить взыскателю сумму по поставке несоответствующих составленному договору изделий. В ходе приема директора организации судебным приставом-исполнителем и было установлено наличие состоящего на балансе автомобиля.

На автотранспортное средство пристав составил акт описи и ареста имущества. Уже на следующий день после ареста автомобиля директор организации предоставил в ОСП квитанцию об оплате задолженности в полном объеме.

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