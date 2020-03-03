Владимир Папорт призвал сделать более освещенными нерегулируемые пешеходные переходы в Пскове

21:39, 03 марта 2020, ПАИ

Начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт призвал городские власти сделать более освещенными нерегулируемые пешеходные переходы в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, такое предложение связано с возросшим количеством наездов на пешеходов на таких участках дорог.

Владимир Папорт на общегородском совещании по итогам деятельности в феврале подчеркнул, что необходимо ликвидировать нерегулируемые пешеходные переходы в тех местах, где невозможно улучшить освещение. С начала 2020 года в дорожно-транспортных происшествиях в Пскове погибли двое человек, а в целом по области – более 20.

По его словам, сотрудники ГИБДД выявили свыше 3 тысяч административных правонарушений, задержали 69 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а 6 автомобилистов были задержаны нетрезвыми повторно.

Начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин доложил о криминогенной обстановке в областном центре. Он отметил, что около 80% преступлений составляют кражи, а также продолжается рост дистанционного мошенничества.

Председатель комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Пскова Владимир Воробьев отметил, что в феврале в Пскове произошло 17 пожаров, из них 10 - в жилом секторе (пострадали трое, погибли двое). Также в Пскове зарегистрировали 11 возгораний мусора в общественных местах и первые палы травы.

Глава Пскова Елена Полонская сообщила, что члены одного из жилищно-строительных кооперативов города на протяжении нескольких лет вносили взносы на будущее жилье. Недавно их проинформировали о грядущей ликвидации кооператива, а его руководство перестало выходить с ними на связь. Члены кооператива уже написали заявления в правоохранительные органы. Глава города попросила представителей полиции и прокуратуры взять этот вопрос на контроль.

По окончании совещания Елена Полонская попросила его участников оказать содействие в голосовании по поправкам в Конституцию России, которое состоится 22 апреля.