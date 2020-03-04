Станцию очистки воды в Великих Луках реконструируют к 2022 году

07:01, 04 марта 2020, ПАИ

Станцию биохимической очистки воды в Великих Луках реконструируют к 2022 году в рамках нацпроекта «Экология». Об этом ТАСС сообщается со ссылкой на заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова.

«Работы по реконструкции будут проводиться в течение трех лет, до 2022 года», - уточнил Василий Осипов.

Пока в Великих Луках качество очистки сточных вод не соответствует нормативам, так как оборудование устарело и изношено.

В городе проживают 100 тысяч человек, это второй по численности населения город в Псковской области.