Из-за тёплой зимы аллергикам придётся запасаться лекарствами раньше обычного

08:26, 04 марта 2020, ПАИ

Из-за тёплой зимы аллергикам придётся запасаться лекарствами раньше обычного, сообщает газета «Известия». Ещё в феврале, на месяц раньше срока, зацвели ольха и орешник.

Ситуацию может осложнить ранняя и слишком теплая при малочисленных осадках весна. Например, береза, которая обычно цветет в конце апреля — начале мая, в этом году из-за аномально теплых температур выпустит сережки на месяц или даже полтора раньше, уточнил доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский. Еще в середине февраля начали цвести ольха и лесной орех, хотя обычно это происходит в конце марта — начале апреля.

Методы лечения аллергии, вызванной ранним цветением, ничем не отличаются от обычной терапии. При этом нельзя заниматься самолечением. Необходимо обратиться к специалисту, даже если кажется, что для аллергии еще слишком рано.