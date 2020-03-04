ФОТОФАКТ: Стоянку автомобилей ограничили на пересечении улиц Киселева и Пароменской в Пскове
На пересечении улиц Киселева и Пароменской в Пскове ограничили стоянку транспортных средств, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Так, на улице Кисилева вблизи перкрестка появились дорожные знаки «Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца».
Согласно Правилам дорожного движения, действие этих знаков не распространяется на транспортные средства, управляемые инвалидами, перевозящие инвалидов, в том числе детей-инвалидов, если на указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак «Инвалид», а также на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и на такси с включенным таксометром.