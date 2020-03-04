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Общество

ФОТОФАКТ: Стоянку автомобилей ограничили на пересечении улиц Киселева и Пароменской в Пскове

Фото Дарьи Хватковой

На пересечении улиц Киселева и Пароменской в Пскове ограничили стоянку транспортных средств, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Фото Дарьи Хватковой

Так, на улице Кисилева вблизи перкрестка появились дорожные знаки «Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца».

Фото Дарьи Хватковой

Согласно Правилам дорожного движения, действие этих знаков не распространяется на транспортные средства, управляемые инвалидами, перевозящие инвалидов, в том числе детей-инвалидов, если на указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак «Инвалид», а также на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и на такси с включенным таксометром.

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