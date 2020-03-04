Негативную оценку получила работа общественного транспорта в Псковской области

11:11, 04 марта 2020, ПАИ

Жители Псковской области выразили недовольство работой общественного транспорта. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели рейды в 79 регионах страны и опросили свыше 5 тысяч россиян, сообщает Российская газета.



По результатам опроса, худшей оказалась работа общественного транспорта в Псковской области, в Республике Тыва и Тверской области, а также в Брянской области, Алтайском крае, в Республике Бурятия. Опрошенные высоко оценили работу общественного транспорта в Республике Адыгея, Мордовии и Сахалинской области. 48% опрошенных отметили, что транспорт ходит с большими интервалами, а 45% считают, что автобусы на маршрутах слишком старые. 65% опрошенных считают, что оплата за проезд слишком высокая и не соответствует качеству услуг.

Замруководителя исполкома, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич отметил, что работа общественного транспорта в регионах вызывает у людей вопросы, и именно поэтому было принято решение провести всероссийский мониторинг.



Во время проведения опросов были озвучены и другие проблемы: неудобные остановочные павильоны или их отсутствие, невозможность оплатить проезд картой или устаревшая маршрутная сеть, которая вынуждает пассажиров делать несколько пересадок, чтобы добраться до нужного места. Важной проблемой также стала невозможность воспользоваться транспортом мамам с колясками и инвалидам.



Активисты ОНФ пообщались также и с водителями и кондукторами, которые рассказали, что повышать качество обслуживания мешает низкая зарплата. Из-за этого квалифицированные водители отказываются работать, а новые кадры особенности перевозок не знают и за свое место не держатся.

Чтобы изменить ситуацию, в ОНФ решили присваивать транспорту, соответствующему ожиданиям пассажиров, знак «Добрый транспорт» - это своего рода знак качества. Оценку будут давать сами пассажиры, а также эксперты ОНФ, различные общественные организации, которые будут заниматься проверкой транспорта. Идея уже нашла поддержку в Саратовской и Оренбургской областях.