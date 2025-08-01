Лён и алкоголь: самые доходные в 1870 году псковские предприятия назвали в Госархиве

23:21, 01 августа 2025, ПАИ

В 1870 году самым прибыльным направлением для владельцев предприятий в Пскове была выделка льна. Об этом свидетельствуют данные ведомости Псковского городского полицейского управления о фабриках и заводах в Пскове, рассказали в Государственном архиве Псковской области.

«Документ этот удивителен! В нём приведены данные о владельцах, суммах выручки и количестве постоянных и привлекаемых на время работников. Можно сделать немало выводов об особенностях жизни города и его экономике. Из материалов мы узнаём, что льняные производства были у купцов 1-й гильдии Романа Адамовича Картау, Ивана Дитриховича Шмидта, Константина Петровича Калашникова, потомственного почётного гражданина Павла Петровича Калашникова, нарвского купца 1-й гильдии Дмитрия Васильевича Зиновьева, «Торгового дома господина Гента», – рассказали специалисты.

Общее количество привлекаемых работников в сумме едва превышало 120 человек, между тем доходы составляли от 9,8 тысячи до 860 тысяч рублей в год. Для сравнения: хлеб тогда стоил от 1,5 до 5 копеек, ведро картофеля – 15 копеек, свинина – около семи копеек за фунт.

«Вторым по доходности было производство алкоголя. Так, предприятие действительного статского советника барона Александра Борисовича Фитингофа приносило в год более 31 тысячи рублей, а доходы купца Петра Калашникова превышали 38 тысяч. Помимо этого, предприятия – а в списке их свыше 50 – занимались окрашиванием тканей, изготовлением свечей и посуды, распилкой леса и выделкой кож, высушиванием снетков и варением мыла», – отметили в Госархиве.