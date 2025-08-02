Спортивные тренировки на открытом воздухе пройдут в Пскове 2 августа

09:11, 02 августа 2025, ПАИ

Бесплатные тренировки пройдут на трёх открытых площадках в Пскове сегодня, 2 августа. Начало в 10:00, сообщили ПАИ организаторы.

Спортивные занятия пройдут на поляне напротив Гремячей башни в Финском парке, на улице Труда в сквере Пограничников и на «умной площадке» на улице Никольской в парке 300-летия прокуратуры.

«С собой берём хорошее настроение и желание меняться к лучшему!» – отметили организаторы.

Напомним, что о старте проекта #СпортивныйПсков объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Актуальная информация о занятиях, а также об их отмене в случае неблагоприятных погодных условий будет размещаться на сайте ПАИ в этом разделе.

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