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Общество

Спортивные тренировки на открытом воздухе пройдут в Пскове 2 августа

Бесплатные тренировки пройдут на трёх открытых площадках в Пскове сегодня, 2 августа. Начало в 10:00, сообщили ПАИ организаторы.

Тренировка на открытом воздухе. Фото: ПАИ

Спортивные занятия пройдут на поляне напротив Гремячей башни в Финском парке, на улице Труда в сквере Пограничников и на «умной площадке» на улице Никольской в парке 300-летия прокуратуры.

«С собой берём хорошее настроение и желание меняться к лучшему!» – отметили организаторы.

Напомним, что о старте проекта #СпортивныйПсков объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Актуальная информация о занятиях, а также об их отмене в случае неблагоприятных погодных условий будет размещаться на сайте ПАИ в этом разделе.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое есть в нашем телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».

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