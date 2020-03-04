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Общество

Олег Мыслевич прокомментировал негативную оценку общественного транспорта в Псковской области

Член регионального штаба ОНФ Олег Мыслевич прокомментировал низкие оценки работы общественного транспорта в Псковской области, полученные по итогам опроса. Его активисты ОНФ проводили в регионах России, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Опрос, который проводился в Пскове был анонимным, и результатов мы знать не могли, - отметил Олег Мыслевич. – Сам лично я не пользуюсь общественным транспортом, но часто слышу жалобу от знакомых».

В частности, жалобы касаются долгого времени ожидания транспорта.

«Интервалы движения автобусов действительно очень большие, люди на остановках ждут по 40-50 минут», - добавил Олег Мыслевич.

Оценивая техническое состояние транспорта, член регионального штаба ОНФ отметил, что автопарк устарел. Но проблема имеет решение, в частности, в скором времени планируется обновление автобусного парка.

«Это радует и вселяет надежду», - добавил Олег Мыслевич.

В транспортной компании отметили, что затраты Псковпассажиравтотранса - основного перевозчика в регионе - велики. 1,2 млрд рублей будет направлено на обновление подвижного состава в ближайшее время. 

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