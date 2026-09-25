Гостьей программы «Анамнез» стала врач-пульмонолог. Главное

17:00, 25 сентября 2026, ПАИ

Гостьей программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 25 сентября, стала врач – пульмонолог-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук Марина Новосёлова. Поговорили о сохранении здоровья лёгких.



Главное:

– По прогнозам ВОЗ, к 2030 году половина населения земного шара будет страдать аллергическими патологиями.

– За три поколения количество людей, страдающих аллергией, выросло в четыре раза.

– Смертность и наличие хронических заболеваний из-за патологии лёгких стоят на втором месте после сердечно-сосудистых.

– Лёгкие уязвимы к внешним факторам: пыль, промышленные выбросы, выхлопные газы, курение, инфекционные агенты влияют на здоровье лёгких.

– Физический объём лёгких у взрослого человека не меняется, важна эффективность его использования.

– Объём лёгких у детей можно и нужно развивать за счёт физической активности.

– Недооценённый фактор влияния на здоровье лёгких – осанка.

– Подготовка к холодному сезону включает вакцинацию, прогулки и физическую активность.