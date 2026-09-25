Онкологи из трёх регионов собрались на конференции в Пскове

17:30, 25 сентября 2026, ПАИ

Научно-практическая конференция, приуроченная к 80-летию онкологической службы в Псковской области, проходит в учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

В конференции «Псковские дни онкологии. Современные вопросы диагностики и лечения онкологических заболеваний» участвуют специалисты из Пскова, Санкт-Петербурга и Алтайского края. На площадке обсуждают ключевые вопросы современной работы врачей: обеспечение лекарствами, хирургические манипуляции в онкологии, использование УЗД и информационная безопасность.

Специалисты из Алтайского краевого диспансера расскажут об опыте работы с информационной безопасностью. Как сообщил главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров, в последнее время этой теме уделяется много внимания на федеральном уровне.

Юров также отметил, что на конференции присутствуют профессора международного уровня, работа которых неоценима. Среди присутствовавших специалистов – врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, врач высшей категории Сергей Орлов и врач-онколог, химиотерапевт и реабилитолог, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Семиглазова.



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ









Заместитель министра здравоохранения Псковской области Надежда Рагозина назвала онкологию универсальной специальностью. «Есть специальности, носители которых вряд ли пересекутся друг с другом: например уролог и лор. Онкология, к сожалению, сталкивается почти с любой другой специальностью. Часто бывает, что онкологические заболевания выявляют на финальных стадиях из-за отсутствия диагностической настороженности на ранних этапах ведения пациентов. Поэтому важно, чтобы подобные конференции посещали и специалисты других профилей», – сказала она.