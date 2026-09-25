Ещё в двух районах Псковской области в скором времени включат отопление

18:27, 25 сентября 2026, ПАИ

Отопительный сезон в Новосокольническом районе стартует с 28 сентября. Об этом рассказал глава округа Виктор Новиков в своём канале в MAX.

Он также сообщил, что подписали соответствующее постановление «О начале отопительного периода 2026–2027 годов». Пять сельских школ уже подключены к отоплению с 23 сентября. С 28 сентября тепло постепенно начнёт поступать во все остальные объекты и дома.

В Усвятском районе отопительный сезон начнётся 1 октября, отметили в администрации округа. Включение объектов будет проводиться поэтапно, в соответствии с температурой наружного воздуха и нормами СНиП.

Напомним, отопление в Пскове начнут включать с 29 сентября. В Плюсском районе решили начать отопительный сезон поэтапно, исходя из погодных условий. 27 сентября муниципальное предприятие «ПлюссаТеплоРесурс» начнёт подавать тепло в социальные учреждения округа, а с 1 октября – всем потребителям. В Дедовичском районе начало отопительного периода запланировано на 28 сентября 2026 года. В Дновском округе тепло в домах появится с понедельника, 28 сентября. В Палкинском округе решение начать отопительный сезон приняли из-за обращений жителей и руководителей социальной сферы по поводу холода и сырости в квартирах и помещениях организаций.

«Постепенно будем подключать отопление, если днём будет тепло, то подачу температуры теплоносителя будем регулировать», – написала Ольга Потапова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, великолучане просят включить отопление в домах, а гдовичей приглашают на встречу, посвящённую подготовке к отопительному сезону

Ранее сообщалось, что полную готовность к предстоящему отопительному периоду подтвердили 11 муниципалитетов в Псковской области. Глава региона Михаил Ведерников попросил глав ещё раз проверить готовность ключевых объектов на своей территории и напомнил, что проверки Ростехнадзора показали необходимость усилить внимание к деталям.