В Себежском районе отремонтировали дорогу за 310 млн рублей
Ремонт участка дороги Толкачёво – Себеж – Заситино завершили в Себежском районе. Работы велись с 18-го по 33-й километр, сообщили ПАИ в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.
Ремонт выполнен по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Дорожники сняли старое покрытие, уложили выравнивающий и верхний слои асфальта, укрепили обочины и нанесли разметку.
Дорога обеспечивает транспортную доступность населённых пунктов Себежского района.
Из федерального бюджета на ремонт было выделено 310 млн рублей. Работы выполнила подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова».
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