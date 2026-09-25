В Себежском районе отремонтировали дорогу за 310 млн рублей

16:38, 25 сентября 2026, ПАИ

Ремонт участка дороги Толкачёво – Себеж – Заситино завершили в Себежском районе. Работы велись с 18-го по 33-й километр, сообщили ПАИ в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Ремонт выполнен по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Дорожники сняли старое покрытие, уложили выравнивающий и верхний слои асфальта, укрепили обочины и нанесли разметку.

Дорога обеспечивает транспортную доступность населённых пунктов Себежского района.

Из федерального бюджета на ремонт было выделено 310 млн рублей. Работы выполнила подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова».