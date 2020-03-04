Псковских «кванторианцев» отметили во всех номинациях отборочного этапа конкурса «ПрофСтарт»

12:07, 04 марта 2020, ПАИ

Занятия в «Кванториуме» - это вовсе не наука ради науки. Знания, которые получают школьники, находят практическое применение. Очередное свидетельство этому — отборочный тур конкурса проектов профессионально-предпринимательской реализации школьников «ПрофСтарт». Конкурс уже много лет проводит Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное дело», оператором регионального этапа конкурса является АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области»

На конкурс было отправлено шесть проектов псковских школьников для участия в трех номинациях конкурса. И все они заняли первые и призовые места. О своих общественно-полезных разработках «кванторианцы» рассказали «Псковскому Агентству Информации».

Подарки для общества слепых

Победители в номинации «Профессиональное волонтерство» школьницы Таня Моисеева и Кристина Знаменская разработали полезный и нужный для незрячих людей комплект настольных игр.

По словам их наставника Максима Васильева, «кванторианцы» сотрудничают с обществом слепых и для них на безвозмездной основе оказывают услуги. Поэтому проект «Комплект настольных игр для слабовидящих и незрячих людей» вырос из потребностей реальных людей. Сначала для представителей общества слепых девочки сделали шашки. А потом — поступил заказ на изготовление другой игры.

- Нас попросили сделать нарды, так как специальных нардов для слабовидящих нет, а в обычные им играть неудобно. Они нам предоставили готовую коробку, в которой нам нужно было сделать сами нарды. Мы сделали бортики, чтобы игроки могли определять количество шагов, большие удобные кубики и фигурки, которые различаются формой и цветом, - сообщила Таня Моисеева. По ее словам, форма фигурок важна для слабовидящих игроков, а в разные цвета они раскрашены на случай, если партнером незрячего игрока будет здоровый человек, которому удобнее различать фишки по цвету.

Школьницы играли с незрячими людьми в нарды и пытались понять, что испытывает человек, который не видит и как можно ему помочь. На разработку настольной игры ушло несколько месяцев. На работу ушло несколько месяцев. Все детали девочки делали в мастерской «Кванториума» - хайтеке. Использовали различные современные технологии лазерный станок, 3D-принтер. Не обошлось без ручной доработки, склейки и покраски.

- Мы постарались сделать максимально простую, но рабочую модель, - пояснил Максим Васильев.

И шашки, и нарды прошли «экспертизу» у будущих пользователей. Настольные игры девочки приносили в общество слепых и потом дорабатывали некоторые детали по просьбам игроков, хотя в целом незрячие люди были очень довольны разработкой школьников. Более того, «кванторианцев» попросили сделать еще две игры.

- Мы работаем над одной игрой называется «Коридор». Пока все детали раскрыть не можем. Но в ближайшем будущем хотим сделать этот проект и подарить обществу слепых эту игру, - рассказала Кристина Знаменская.

Обследование с воздуха

Первое место в номинации «Действующая бизнес-модель» занял проект участников «Аэроквантума» Александра Игнатьева, Александра Кардамовича, Даниила Сафонова и Ильи Васильева «Тепловизионное обследование объекта».

«Кванторианцы» провели тепловизионное обследование гидротехнического сооружения — бассейна «Универсант». Бассейн стал объектом внимания не случайно. Во-первых, он близко расположен к «Кванториуму» А, во-вторых, по словам ребят, им нужен был для изучения довольно большой объект.

-Тепловизионная съемка используется для обнаружения аномальных тепловых зон на здании. Польза такого исследования — обнаружение теплопотерь. Информация об этом поможет владельцу объекта сократить расходы на отопление. Снимать какой-то частный дом смысла не было. Бассейн имеет довольно большие окна, через которые проходит воздух. Тепло потери в таких помещениях с большими панорамными окнами довольно часты, - рассказал .Александр Игнатьев.

По словам участников проекта, работа была разделена на этапы: облет здания с использованием коптера и тепловизионной камеры; обработка материала и создание тепловизионного отчета. Для проведения исследования ребята использовали оборудование «Кванториума».

- Главным нашим инструментом был квадрокоптер промышленного уровня, который используется в строительной и в спасательной сферах, например, для поиска людей в задымленных помещениях или во время лесных пожаров. Также в нашем распоряжении были тепловизионная камера и ноутбук с прикладными программами, такими как «Фотошоп» для редактирования фотографией и специализированная программа, которая помогает редактировать, исследовать и устанавливать определенные параметры уже на самих фотографиях, которые сделаны в тепловизионном режиме, - пояснил Александр Кардамович.

Лучше магнита на холодильник

Второе место в этой же номинации занял проект «Дизайнерские псковские сувениры» Ирины Лукашевой, Родиона Панибратова и Лидии Артамоновой.

- Наш проект — это разработка сувенирной продукции с символикой Пскова. Изначально мы ставили задачу сделать что-то интересное и молодежное, но при этом сохранить традиции города. Мы разработали линейку различных предметов: футболки, бутылки для воды, обложки и на них разместили свой собственный логотип - переработку образа золотого барса. Это символ Пскова, но в современной молодежной трактовке, - рассказала Ира Лукашева.

По ее словам, проект был представлена на «Кампусе молодежных инноваций», который проходил в «Кванториуме», и он многим понравился.

- В основном, туристы покупают магнитики с изображением псковского кремля. Мы сделали более яркие и более практичные вещи. Потому что вернулся из поездки, повесил магнитик на холодильник и все. А блокнот с надписью «Псков» можно использовать, как и футболку, и бутылку для воды, - пояснила девочка.

Для работы ребята использовали лазерный гравер, чтобы делать гравировку на блокнотах, плоттер - чтобы делать наклейки из пленки и большой типографский станок.

-Мы попробовали даже выпустить свои сумки. Напечатали на полотняном материале дизайн и сшили сумку-шоппер. Пока все наши сувениры — это образцы. Если мы этим дальше будем заниматься, нужно зарегистрировать авторские права на изображения и продавать сувениры в больших масштабах, - отметила Ирина Лукашева.

Чистый воздух для псковичей

В номинации «Технологический стартап» победил проект школьников Софьи Бедских, Ильи Бугаева, Тиграна Саргсяна «Система контроля и очистки состава воздуха в жилых и производственных помещениях».

- Для решения проблемы грязного воздуха в квартирах потребовалось разработать оборудование, чтобы очистить воздух от опасных газов, пыльцы и пыли. И наша команда разработала комплекс устройств, в который входят датчики, очиститель воздуха и приложение. С приложения мы запускаем процесс анализа воздуха, вся информация с датчиков приходит в приложение. А затем пользователь может запустить очистку воздуха., - рассказала Софья Бедских.

Школьники сами разработали очиститель воздуха и комплектации разных датчиков. В ближайшем будущем планируется тестирование проекта.

- Этот проект может быть полезен для всех, - уверена Софья. - В последнее время в городах много машин, воздух загрязнен. От опасных газов могут развиваться разные болезни, в том числе онкологические. Нам хочется ,чтобы мы были здоровы. Наш Clean Power позволяет сделать жизнь лучше и не беспокоиться за свое здоровье и здоровье своих родных и близких. Воздух поступает в очиститель, проходит через несколько фильтров и через некоторое время воздух в квартире становится чистые.

Храмы ЮНЕСКО в 3d

Второе место в этой же номинации занял проект «Виртуальная экскурсия по Пскову» участников «VR-квантума» Даниила Чихачева, Элины Сергеевой и Анастасии Макушевой.

- Сейчас мы работаем над проектом о 10 псковских храмах, вошедших в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Летом прошлого года псковские храмы были включены в этот список. И у нас возникла идея — показать эти объекты и рассказать туристам и местным жителям о том, почему они оказались в числе достопримечательностей ЮНЕСКО.

Разработчики проекта планируют создать карту с QR-метками на местах, где находятся эти храмы.

- В приложении в дополненной реальности можно будет увидеть 3D-модели этих церквей. Все это дополняется сайтом, где есть информация об этих храмах.

В настоящее время школьники работают над созданием 3D- моделей планируют сотрудничество с историками, чтобы специалисты проверили точность информации об истории храмов и их архитектурных особенностях.

Безопасность линий элекропередач

И третье место в номинации «Технологический стартап» завоевало «Исследование состояния просек линий электропередач Псковской области» участниц «Геоквантума» Лилии Гуцул и Милены Бахаревой.

Школьницы вместе со своим наставником Верой Васильевой сделали карту просек линий электропередач в Псковской области.

- Работа направлена на то, чтобы изучить сами просеки и узнать, где больше вырублена просека, а где — меньше, - пояснила Лилия Гучул.

По словам наставника Веры Васильевой, в основе проекта — работа с космической съемкой.

- Мы отрисовывали линии электропередач для того, чтобы потом дистанционно определять, в каких местах у нас происходит зарастание. Зарастание может повредить линиям электропередач. А такое дистанционное наблюдение с помощью космоснимков дает нам возможность меньше тратить ресурсов на мониторинг этих линий.

Школьницы отметили, что это очень кропотливая работа. На создание карты ушло примерно полгода.

ПОДРОБНОСТИ

Три проекта-победителя будут представлены на национальном этапе конкурса «ПрофСтарт» в Москве в марте этого года.

Светлана Синцова