Новогоднее убранство Пскова сохранится до конца месяца

22:57, 18 января 2025, ПАИ

Участники проекта «Школа молодого избирателя» во время экскурсии в здании правительства Псковской области уговорили главу Пскова Бориса Елкина оставить новогодние украшения ещё на неделю. Процесс диалога приводится в видеоролике в телеграм-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Показывая гостям своё рабочее место, губернатор предложил сделать звонок главе города Борису Елкину, чтобы узнать у него, можно ли оставить новогодние украшения на улицах города ещё на неделю:

Дети: «А давайте оставим новогодние украшения ещё на неделю подольше, чтобы город оставался таким же красивым».

Елкин: «Хорошо, я думаю, что это не проблема. На сколько вы хотите?»

Дети: «На неделю».

Елкин: «На недельку? Ну, до конца месяца предлагаю тогда».

Таким образом, новогоднее убранство Пскова останется до конца января.