Конкурс на лучшего снеговика провели в печорском детском саду

21:36, 18 января 2025, ПАИ

Подведены итоги конкурса «Парад снеговиков», который прошёл в детском саду «Берёзка» в Печорском округе. Об этом пишет газета «Печорская правда».



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»

















Для поделок участники использовали бумагу, картон, синтепон, одноразовые стаканчики, вату, пенопласт. «Многие родители вместе с детьми, а также сотрудники детского сада вошли в азарт и решили поучаствовать. Все участники проявили фантазию и творческие умения», – отметили в газете.

По итогам голосования лучшие работы у Дмитрия и Екатерины Ковалик, Александра и Анны Красовских, а также у Виктории Киневой.