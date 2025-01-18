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Общество

Конкурс на лучшего снеговика провели в печорском детском саду

Подведены итоги конкурса «Парад снеговиков», который прошёл в детском саду «Берёзка» в Печорском округе. Об этом пишет газета «Печорская правда».

  • Конкурс на лучшего снеговика провели в печорском детском саду
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Конкурс на лучшего снеговика провели в печорском детском саду
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Конкурс на лучшего снеговика провели в печорском детском саду
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Конкурс на лучшего снеговика провели в печорском детском саду
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Конкурс на лучшего снеговика провели в печорском детском саду
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Конкурс на лучшего снеговика провели в печорском детском саду
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Конкурс на лучшего снеговика провели в печорском детском саду
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Конкурс на лучшего снеговика провели в печорском детском саду
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Конкурс на лучшего снеговика провели в печорском детском саду
    Фото: газета «Печорская правда»

Для поделок участники использовали бумагу, картон, синтепон, одноразовые стаканчики, вату, пенопласт. «Многие родители вместе с детьми, а также сотрудники детского сада вошли в азарт и решили поучаствовать. Все участники проявили фантазию и творческие умения», – отметили в газете.

По итогам голосования лучшие работы у Дмитрия и Екатерины Ковалик, Александра и Анны Красовских, а также у Виктории Киневой.

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