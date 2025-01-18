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Общество

Участникам проекта «Школа молодого избирателя» провели экскурсию в правительстве Псковской области

Участникам проекта «Школа молодого избирателя» провели экскурсию в правительстве Псковской области. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: ПАИ

Участники мероприятия познакомились с историей здания, где сейчас располагаются правительство региона, Псковское областное Собрание депутатов и избирательная комиссия Псковской области. Также они побывали в башне, где позвонили в один из колоколов.

Глава региона уже встречался с ребятами на форуме старшеклассников «Голос молодёжи». «Там я и пригласил их на экскурсию в правительство области, чтобы познакомить с тем, как работают органы исполнительной власти региона», – отметил Михаил Ведерников.

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