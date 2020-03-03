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Успешные регионы будут получать многомиллиардные дотации от Минфина

Ежегодно Минфин намерен распределять 50 миллиардов рублей между социально-экономически успешными регионами, сообщает РИА Новости.

«Ежегодно будем распределять по 50 миллиардов рублей между теми регионами, которые достигают высоких показателей в своей деятельности», -  отмечается в сообщении министерства.

Распределяться гранты будут исходя из рейтинга эффективности региональных властей. «Надеемся, это подстегнёт их активизировать работу по улучшению показателей, чтобы принести своему региону такой приятный «бонус», который позволит им многое сделать для людей в своем субъекте», - отметили в ведомстве.

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