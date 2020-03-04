0
16:12
Общественные слушания по ликвидации городской свалки пройдут 14 апреля в Пскове
15:03
Каждый псковский выпускник получит бесплатный справочник «Абитуриент – 2020»
14:39
Антитеррористические учения прошли в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:43
Резную печать XVII века отреставрировали в Пскове
12:11
Губернатор призвал наладить системную работу по реализации нацпроектов в Псковской области
11:49
Выставка «Никто кроме нас!» в честь псковских героев-разведчиков и десантников открыта в галерее «Цех»
11:25
Памятник Скорбящей Матери в Плюсском районе отремонтируют к 9 Мая
Еще новости
Общество

Улицы отремонтируют в Печорском районе в рамках нацпроекта

Фото: Андрей Степанов

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Печорском районе пройдет ремонт улиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Ремонтом дорог займется местный подрядчик ООО «Печорыагродорстрой». В рамках контракта предусмотрен ремонт улицы Каштановой в Печорах, а также улиц №1 и №2 в деревне Киршино, улицы №1 в деревне Кривск Круппской волости и улицы №1 в деревне Речки Новоизборской волости. На 5 объектов из федерального и областного бюджетов будет направлено порядка 29,6 млн рублей.

Протяженность ремонтируемого участка на улице Каштановой составляет 291 метр. Подрядчик займется валкой деревьев и корчевкой пней для подготовительных работ. После этого будет отфрезеровано дорожное покрытие на глубину до 10 см. Кроме того, будет расширена и приведена в порядок парковка, а на тротуарах положат плитку.

В деревне Киршино будет отремонтировано 1,4 км дороги. В частности, исправят профиль оснований, уложат два слоя нового асфальта, а также укрепят щебнем обочины. В Кривске предусмотрена срезка поверхностных слоев покрытия на глубину до 5 см, а также ремонт съездов, укрепление обочин и устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия. В деревне Речка в перечень работ вошли расчистка площадей от кустарника и мелколесья, а также разборка покрытия и оснований дороги и укрепление обочин.

Работы должны будут завершены до 30 сентября 2020 года. В связи с образовавшейся экономией бюджета в виде 4,8 млн рублей будет проведен ремонт улицы в деревне Новые Бутырки на участке длиной 108 метров. Работы планируется завершить 31 июля 2020 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Общественные слушания по ликвидации городской свалки пройдут 14 апреля в Пскове
04 марта 2020
Общественные слушания по ликвидации городской свалки пройдут 14 апреля в Пскове
Каждый псковский выпускник получит бесплатный справочник «Абитуриент – 2020»
04 марта 2020
Каждый псковский выпускник получит бесплатный справочник «Абитуриент – 2020»
Антитеррористические учения прошли в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
04 марта 2020
Антитеррористические учения прошли в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Резную печать XVII века отреставрировали в Пскове
04 марта 2020
Резную печать XVII века отреставрировали в Пскове
Губернатор призвал наладить системную работу по реализации нацпроектов в Псковской области
04 марта 2020
Губернатор призвал наладить системную работу по реализации нацпроектов в Псковской области
Выставка «Никто кроме нас!» в честь псковских героев-разведчиков и десантников открыта в галерее «Цех»
04 марта 2020
Выставка «Никто кроме нас!» в честь псковских героев-разведчиков и десантников открыта в галерее «Цех»
Памятник Скорбящей Матери в Плюсском районе отремонтируют к 9 Мая
04 марта 2020
Памятник Скорбящей Матери в Плюсском районе отремонтируют к 9 Мая
ФОТОФАКТ: Стоянку автомобилей ограничили на пересечении улиц Киселева и Пароменской в Пскове
04 марта 2020
ФОТОФАКТ: Стоянку автомобилей ограничили на пересечении улиц Киселева и Пароменской в Пскове

Идет загрузка...