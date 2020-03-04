Улицы отремонтируют в Печорском районе в рамках нацпроекта

15:23, 04 марта 2020, ПАИ

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Печорском районе пройдет ремонт улиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Ремонтом дорог займется местный подрядчик ООО «Печорыагродорстрой». В рамках контракта предусмотрен ремонт улицы Каштановой в Печорах, а также улиц №1 и №2 в деревне Киршино, улицы №1 в деревне Кривск Круппской волости и улицы №1 в деревне Речки Новоизборской волости. На 5 объектов из федерального и областного бюджетов будет направлено порядка 29,6 млн рублей.

Протяженность ремонтируемого участка на улице Каштановой составляет 291 метр. Подрядчик займется валкой деревьев и корчевкой пней для подготовительных работ. После этого будет отфрезеровано дорожное покрытие на глубину до 10 см. Кроме того, будет расширена и приведена в порядок парковка, а на тротуарах положат плитку.

В деревне Киршино будет отремонтировано 1,4 км дороги. В частности, исправят профиль оснований, уложат два слоя нового асфальта, а также укрепят щебнем обочины. В Кривске предусмотрена срезка поверхностных слоев покрытия на глубину до 5 см, а также ремонт съездов, укрепление обочин и устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия. В деревне Речка в перечень работ вошли расчистка площадей от кустарника и мелколесья, а также разборка покрытия и оснований дороги и укрепление обочин.

Работы должны будут завершены до 30 сентября 2020 года. В связи с образовавшейся экономией бюджета в виде 4,8 млн рублей будет проведен ремонт улицы в деревне Новые Бутырки на участке длиной 108 метров. Работы планируется завершить 31 июля 2020 года.