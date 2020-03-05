0
07:56
ФОТОФАКТ: Бобры снова обгрызли деревья в Финском парке Пскова
07:35
Из-за коронавируса перенесен выход нового фильма о Джеймсе Бонде
23:20
Праздник псковского пирога - 2020: Что ждёт гостей мероприятия
22:36
Михаил Ведерников занял 16 строчку в рейтинге упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах
22:26
Александр Братчиков проверил ход ремонта псковских улиц
18:27
Публичные слушания по строительству завода «Титан-Полимер» запланированы на четвертый квартал 2020 года
16:12
Общественные слушания по ликвидации городской свалки пройдут 14 апреля в Пскове
Еще новости
Общество

Из-за коронавируса перенесен выход нового фильма о Джеймсе Бонде

На фоне вспышки COVID-19 (коронавирус) студии MGM, Eon и Universal перенесли премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» с начала апреля на ноябрь. Об этом пишет Deadline со ссылкой на совместное официальное заявление компаний.  

Теперь в Великобритании фильм выйдет на экраны 12 ноября, в США и остальном мире ― 25 ноября.

Кинотеатры прекратили работать из-за коронавируса в Китае, Японии, Южной Корее и Италии, что, по словам экспертов, могло существенно сказаться на кассовых сборах ленты: производственный бюджет новой картины о Джеймсе Бонде составил 200 млн долларов.

«Не время умирать» — 25-й фильм во всей франшизе о Джеймсе Бонде. Режиссером на этот раз выступил Кэри Фукунага («Настоящий детектив»), а главную роль вновь исполнил Дэниел Крейг. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: Бобры снова обгрызли деревья в Финском парке Пскова
05 марта 2020
ФОТОФАКТ: Бобры снова обгрызли деревья в Финском парке Пскова
Из-за коронавируса перенесен выход нового фильма о Джеймсе Бонде
05 марта 2020
Из-за коронавируса перенесен выход нового фильма о Джеймсе Бонде
Праздник псковского пирога - 2020: Что ждёт гостей мероприятия
04 марта 2020
Праздник псковского пирога - 2020: Что ждёт гостей мероприятия
Михаил Ведерников занял 16 строчку в рейтинге упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах
04 марта 2020
Михаил Ведерников занял 16 строчку в рейтинге упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах
Александр Братчиков проверил ход ремонта псковских улиц
04 марта 2020
Александр Братчиков проверил ход ремонта псковских улиц
Публичные слушания по строительству завода «Титан-Полимер» запланированы на четвертый квартал 2020 года
04 марта 2020
Публичные слушания по строительству завода «Титан-Полимер» запланированы на четвертый квартал 2020 года
Общественные слушания по ликвидации городской свалки пройдут 14 апреля в Пскове
04 марта 2020
Общественные слушания по ликвидации городской свалки пройдут 14 апреля в Пскове
Каждый псковский выпускник получит бесплатный справочник «Абитуриент – 2020»
04 марта 2020
Каждый псковский выпускник получит бесплатный справочник «Абитуриент – 2020»

Идет загрузка...