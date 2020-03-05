Из-за коронавируса перенесен выход нового фильма о Джеймсе Бонде

07:35, 05 марта 2020, ПАИ

На фоне вспышки COVID-19 (коронавирус) студии MGM, Eon и Universal перенесли премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» с начала апреля на ноябрь. Об этом пишет Deadline со ссылкой на совместное официальное заявление компаний.

Теперь в Великобритании фильм выйдет на экраны 12 ноября, в США и остальном мире ― 25 ноября.

Кинотеатры прекратили работать из-за коронавируса в Китае, Японии, Южной Корее и Италии, что, по словам экспертов, могло существенно сказаться на кассовых сборах ленты: производственный бюджет новой картины о Джеймсе Бонде составил 200 млн долларов.

«Не время умирать» — 25-й фильм во всей франшизе о Джеймсе Бонде. Режиссером на этот раз выступил Кэри Фукунага («Настоящий детектив»), а главную роль вновь исполнил Дэниел Крейг.