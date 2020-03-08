Псковичей приглашают провести неделю Святого Патрика в ресторане «Munhell»

18:06, 06 марта 2020, ПАИ

День Святого Патрика - это праздник, который отмечают все настоящие ирландцы, а также все, кто чувствует себя ирландцем в душе. По всему миру проходят праздничные парады, люди одеваются и раскрашиваются в ярко-зеленый цвет, все слушают ирландскую музыку и поют веселые песни. И конечно, угощаются ирландскими национальными блюдами и напитками.

Символ праздника и национальный символ Ирландии - трилистник клевера, с помощью которого, по легенде, Святой Патрик демонстрировал идею Святой Троицы. Сам Святой Патрик, живший в 4-5 веках, считается покровителем Ирландии, а дата 17 марта - днем его смерти. История говорит, что он крестил народ и изгонял язычество, а ирландцы верят, что благодаря ему на их острове нет змей. Однако из языческих времен пришли другие герои праздника - коварные человечки лепреконы: если поймаешь такого человечка, он может рассказать тебе тайну спрятанных сокровищ.

Если вы еще ни разу не праздновали День Святого Патрика, то у вас есть повод присоединиться к поистине мировому сообществу, поддерживающему эту славную традицию в ресторане пивоварни «Munhell».

С 16 по 22 марта в ресторане «Munhell» пройдет Неделя Святого Патрика. У каждого гостя будет возможность попробовать настоящее ирландское рагу из ягненка. Мясо ягненка тушится с овощами в темном пенном напитке со специями в течении продолжительного времени. Испытайте удачу и участвуйте в квесте «Найди сокровища леприкона». А гости, которые облачатся в традиционные зеленые цвета, получат приятный комплимент от ресторана! Всю неделю будут действовать специальные предложения на ирландские напитки.

Забронировать столик в ресторане «Munhell» лучше заранее по телефону: +7 8112 667383.

Псков, Октябрьский пр-т, 27а.

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