В Псковской области назван лучший сотрудник УФСИН

19:25, 06 марта 2020, ПАИ

В Псковской области по итогам конкурса профессионального мастерства определили лучшего оперативного сотрудника регионального УФСИН. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, конкурс проходил на базе исправительной колонии в Серёдке. В нём приняли участие сотрудники колоний и следственных изоляторов.

По итогам состязаний в номинации «Лучший оперативный сотрудник Псковской области» первое место занял Владимир Калинин (УФСИН). Он в мае будет представлять Псковскую область на финальном этапе смотра-конкурса в Москве. Второе место присудили Антону Распутько (СИЗО-2), а третье – Аркадию Каверзневу (ИК-3).

Судейская коллегия конкурса отметила высокий уровень конкуренции между оперативными сотрудниками, которые показали достойный уровень не только теоретических навыков, но и высокие показатели в физической подготовке и приемах правил самообороны, подчеркнули в ведомстве.