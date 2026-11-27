Опрос: День матери одобряют 74% псковичек и 58% псковичей

09:24, 27 ноября 2026, ПАИ

Большинство экономически активных жителей Пскова положительно оценивают День матери. Такой ответ дали 66 % участников опроса, сообщается в исследовании SuperJob.

Ещё 26 % респондентов относятся к празднику нейтрально. Отрицательное отношение выразил всего 1 % опрошенных. Ещё 7 % затруднились с ответом или признались, что впервые узнали о существовании такой даты.

Женщины одобряют праздник заметно чаще мужчин: 74 % против 58 %. При этом среди мужчин больше тех, кто не смог определиться с отношением ко Дню матери или впервые услышал о нём. Таких респондентов оказалось 12 %, тогда как среди женщин – только 2 %.

Молодёжь до 35 лет также чаще положительно оценивает праздник: доля одобрительных ответов в этой возрастной группе составила 71 %.