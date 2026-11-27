В России определили даты последних звонков и выпускных в 2027 году

10:45, 27 ноября 2026, ПАИ

Министерство просвещения России рекомендовало провести последние звонки в школах 26 мая 2027 года, а выпускные вечера – 26 или 27 июня. Соответствующие рекомендации направлены во все регионы страны.

В программу праздничных мероприятий предлагается включить церемонии поднятия Государственного флага и исполнения гимна России. Также рекомендуется чествовать представителей многодетных и многопоколенных семей, организовать выступления родителей школьников, в том числе удостоенных государственных наград, и участников специальной военной операции.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что последние звонки и выпускные вечера символизируют важный переход в жизни школьников. По его словам, эти мероприятия также должны способствовать формированию уважения к государственным символам и укреплению гражданской идентичности.

Отдельное внимание при организации праздников рекомендовано уделить безопасности, а также доступности помещений для учащихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.