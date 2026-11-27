Школа № 11 в Пскове отмечает 90-летний юбилей

09:49, 27 ноября 2026, ПАИ

Школе № 11 в Пскове исполнилось 90 лет. К юбилею глава города Станислав Стармолотов в своём канале в мессенджере MAX опубликовал видеоролик об истории образовательного учреждения.

Школа открылась в 1936 году. Тогда в ней учились около 900 человек, были сформированы 23 класса из учеников школ № 1 и 40. Первым директором стал Пётр Григорьев. Он активно участвовал в школьной жизни, любил танцевать на вечерах, где играла радиола или выступал духовой оркестр. При школе также действовал аэроклуб.

До начала Великой Отечественной войны состоялось всего три выпуска. Во время оккупации здание сильно пострадало: враг разрушил третий и четвёртый этажи, разместил в уцелевших помещениях штаб, а на первом этаже устроил конюшню.

Учебное заведение возобновило работу в 1946 году. Родители и школьники собирали по всему городу парты и стулья и приносили их в школу на руках. До 1960-х годов здание отапливалось печами, предметных кабинетов не было, а наглядные пособия учителя и ученики готовили самостоятельно.

Среди выпускников школы – бывший глава Пскова Михаил Хоронен, экс-председатель Псковской городской Думы Леонид Трифонов и чемпион мира по боксу Леонид Брудов.

Сегодня в школе № 11 учатся более 400 детей.

К юбилею педагоги пожелали учреждению процветания, мудрых учителей и талантливых учеников.