Школьники из Бежаницкого района установили рекорд на всероссийском краеведческом конкурсе

08:47, 27 ноября 2026, ПАИ

Команда Бежаницкого района завоевала рекордное число призовых мест на региональном этапе Всероссийского конкурса краеведческих исследовательских и проектных работ «Отечество: история, культура, природа, этнос». Соревнование состоялось 25 ноября. Такой результат стал лучшим за всё время участия округа в конкурсе, сообщает газета «Сельская новь».

Диплом I степени получил Иван Летков, ученик 10-го класса Чихачёвской школы. Он представил исследование об ученической бригаде «Юность». Его руководитель – Фаина Павлова.

Дипломом II степени отметили работу Тимура Фомина, ученика 9-го «А» класса Бежаницкой школы. Школьник провёл исследование на основе домашнего архива прадеда. Подготовил проект под руководством Валентины Кургановой и Екатерины Куровой.

Три участника из округа стали обладателями дипломов III степени:

Анна Иванова, ученица 6-го класса Ашевской школы, исследовала историю семьи Федоренковых. Руководитель – Нина Короткова;

Вячеслав Митьковский, ученик 9-го класса Кудеверской школы, подготовил работу об истории школьного музея. Руководитель – Наталья Тимофеева;

Матвей Егоров, ученик 9-го «А» класса Бежаницкой школы, изучил традицию подвесной колыбели и создал экспонат для музея. Руководители – Валентина Курганова и Екатерина Курова.

Сертификат участника получила Анна Алексеева, ученица 9-го «А» класса Бежаницкой школы. Она представила проект макета печи под руководством Валентины Кургановой и Екатерины Куровой.