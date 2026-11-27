Как выбрать свежую живую ёлку: советы биолога

09:59, 27 ноября 2026, ПАИ

Рекомендации по выбору живой ёлки, способной простоять до старого Нового года без осыпания, сформулировал биолог Дмитрий Сафонов. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист предложил при покупке оценивать состояние ствола, веток, хвои и характер запаха. Прежде чем брать дерево, покупателю стоит осмотреть ствол на предмет трещин и повреждений коры, отметил Дмитрий Сафонов. О свежести экземпляра свидетельствует светлый и липкий срез, тогда как тёмный либо сухой торец указывает на давний спил и быструю потерю влаги.

Чтобы проверить хвою, специалист порекомендовал мягко провести рукой по веткам. У свежей ели тёмно-зелёные эластичные иголки удерживаются на побегах, а при осыпании от лёгкого прикосновения покупку лучше отложить. Ветви пригодного к длительному стоянию дерева должны сгибаться, а не ломаться, уточнил представитель научного сообщества.

Сухие и ломкие побеги способны треснуть при сгибании, что характерно для несвежего растения, к тому же у качественной ели ощущается чистый хвойный аромат без посторонней сырости.