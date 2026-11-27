Свечи-десерты и овечки: что псковичи покупают в подарок к Новому году

10:13, 27 ноября 2026, ПАИ

Псковские мастера и рукодельницы фиксируют высокий спрос на уникальные подарки и новогодний декор ручной работы перед наступающими праздниками. В число самых необычных и востребованных позиций вошли десертные свечи, интерьерные камины и альтернативные символы года, пишет «АиФ-Псков».

По словам мастера Елизаветы Никитиной, которая занимается пошивом игрушек и текстиля более 10 лет, перед Новым годом особой популярностью пользуются недорогие миниатюрные ёлочные украшения. В текущем сезоне покупатели активно заказывают мягкие фигурки овечек вместо традиционных символов года Козы. Мастерица отметила, что подобная тенденция уже наблюдалась в 2015 году.

Кроме того, среди заказчиков востребован текстиль с вышивкой – салфетки, полотенца и прихватки, а также парные комплекты одежды для влюблённых с оригинальными вышитыми принтами.

В сегменте праздничного декора псковичи выбирают рождественские венки на двери – с подсветкой и без, крупногабаритные банты на ёлки и предметы интерьера. Псковская рукодельница Анастасия Андреева изготавливает для клиентов декоративные камины с деревянным основанием, картонной обшивкой и имитацией кирпичной кладки.

Созданием авторских украшений и косметики псковские мастера также привлекают покупателей к праздникам. Мастерица Виктория Матвеева, создающая изделия из бисера и бусин более шести лет, отметила спрос на новогодние ободки и диадемы, цвет которых подбирается индивидуально под праздничные платья.

В свою очередь Наталья Жовтоножко, работающая в сфере производства натуральной косметики и товаров для дома пять лет, рассказала об увеличении спроса на мини-наборы и десертные свечи, которые внешне практически неотличимы от реальных кондитерских изделий.