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Общество

Почти 54% населения Псковской области составляют женщины

Фото: Дмитрий Самосудов

Согласно статистическим данным, на 1 января 2019 года в Псковской области проживали 338,1 тысяч женщин или 53,7% от общей численности населения региона. При этом 72,2% женщин живут в городской местности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата.

Средний возраст женщин Псковской области на 1 января 2019 года составил 45,6 года. Это на 7,2 года больше, чем возраст мужчин. При этом средний возраст работающих женщин составил 44 года (в 2018 году – 43 года), а средний возраст безработной женщины – 40 лет (в 2018 году – 37 лет).

Численность экономически активных женщин Псковской области в возрасте 15 лет и старше в среднем за 2019 год составила 151,4 тысяч человек. Таким образом, в прошлом году представительницы «прекрасного пола» составляли практически половину трудовых ресурсов региона.

Женщины Псковской области трудятся во всех областях экономики: от государственного управления и обеспечения военной безопасности до ремонтно-строительной сферы. В торговле, образовании, здравоохранении и сфере социальных услуг доля занятых женщин составляет более 65%. 

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