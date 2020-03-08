Воспитывающие более 10 детей псковские семьи получат микроавтобусы

12:53, 07 марта 2020, ПАИ

Псковские семьи, воспитывающие 10 детей и более, получат 13-местные микроавтобусы «ГАЗель Бизнес». Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников на встрече с многодетными матерями в преддверии Международного женского дня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«Мы изучили направленные в наш адрес актуальные для ваших семей вопросы, и среди них в первых строках всегда находился автомобиль. Поэтому мы идем на такой шаг. С вашей стороны необходимо направить в комитет по социальной защите Псковской области пожелания по их комплектации», — рассказал Михаил Ведерников.

Женщины поблагодарили главу региону за оказанное внимание, поскольку семейные совместные поездки без таких автомобилей были очень проблематичными.

Михаил Ведерников рассказал, что с 1 марта можно подавать заявления на оформление выплаты части регионального материнского капитала в размере до 20 тысяч рублей на первоочередные потребности семьи и ребенка. Кроме этого, он продемонстрировал предварительный дизайн социальной карты, на которую будут зачисляться выплаты.

«Мы с нашими партнерами обсудили детали предоставления социальных карт не только для многодетных семей, но и для других категорий граждан, в том числе и ветеранов», — добавил он.

В пресс-службе отметили, что все адресные просьбы, поступившие от женщин на встрече с губернатором, проработает комитет по социальной защите Псковской области.