Около 115 млн рублей выделило правительство на зарплату медработникам в Псковской области

13:43, 07 марта 2020, ПАИ

113 млн 893,8 тыс. рублей выделило правительство России Псковской области из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства 7 марта.

«Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала», - говорится в распоряжении от 6 марта 2020 года №543-р.

Всего правительство России выделило регионам на эти цели 18,3 млрд рублей.