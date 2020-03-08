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Общество

Около 115 млн рублей выделило правительство на зарплату медработникам в Псковской области

Фото Александра Сидоренко

113 млн 893,8 тыс. рублей выделило правительство России Псковской области из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства 7 марта.

«Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала», - говорится в распоряжении от 6 марта 2020 года №543-р.

Всего правительство России выделило регионам на эти цели 18,3 млрд рублей.

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