Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с 8 марта

08:23, 08 марта 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жительниц региона с Международным женским днем, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«Российские женщины удивительным образом сочетают в себе способности строить карьеру, добиваться успехов в искусстве, творчестве, общественной и научной работе, и при этом хранить домашний очаг и заботиться о семейном благополучии», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что именно женщины всегда были нравственным каркасом России, главным хранителем традиций и ценностей отечественной культуры. «И именно за это мы благодарим вас сегодня. Я желаю вам всегда оставаться такими же уникальными, прекрасными и талантливыми», - отметил губернатор.

«Спасибо за мудрость, вдохновение и поддержку! Пусть в вашей жизни будет как можно больше ярких и радостных дней, счастливых улыбок, любви и внимания!» - пожелал Михаил Ведерников.